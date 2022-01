Joker 2: le riprese del sequel potrebbero avere inizio nel 2023

Le ultime voci riguardanti Joker 2, sequel dell'acclamato film con Joaquin Phoenix, suggeriscono che la prima bozza del lungometraggio sia stata da poco consegnata alla Warner Bros. con piani provvisori per iniziare le riprese nel 2023.

Dopo l'immenso successo del Joker di Todd Phillips, risalente al 2019, si è parlato a lungo di un possibile sequel. A distanza di oltre due anni, queste voci continuano a persistere e nelle ultime ore è emersa la notizia secondo cui i piani per la realizzazione del sequel avrebbero appena fatto un grande passo in avanti, con le riprese che avrebbero già una data di inizio provvisoria. Secondo Heroic Hollywood, infatti, un "addetto ai lavori" della Warner Bros. ha rivelato che lo studio avrebbe appena ricevuto la prima bozza della sceneggiatura di Joker 2. Inoltre, ci sarebbero piani per iniziare le riprese nel 2023.

Joker è stato diretto da Todd Phillips e scritto dallo stesso Phillips insieme a Scott Silver. Ha portato sul grande schermo la storia delle origini del Joker, mostrando come un clown e comico fallito possa finire per diventare il cattivo più vile di Gotham. I fan continuano a chiedersi se un sequel sia veramente necessario, ma l'incredibile successo del film, capace di incassare oltre un miliardo di dollari al botteghino mondiale, ha inevitabilmente portato la Warner Bros. ad impegnarsi per riportare Phillips e Phoenix a bordo per la realizzazione di un nuovo film.

Il film è stato originariamente proposto e sviluppato come una tantum, e l'idea era che avrebbe potuto portare altri personaggi DC ad ottenere i propri film da solisti. Negli ultimi due anni, ci sono state diverse segnalazioni di un sequel in fase di sviluppo presso la Warner Bros. L'anno scorso è stato riferito che Phillips aveva firmato per scrivere la sceneggiatura del sequel, ma ciò non è stato ufficialmente confermato né dallo studio né da Phillips.