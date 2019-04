Johnny Galecki di The Big Bang Theory ospite all'Etna Comics 2019!

A giugno arriva nella kermesse Etna Comics 2019 uno dei volti di The Big Bang Theory, il Leonardo di Johnny Galecki: ecco quando!

La nona edizione di Etna Comics si sta lentamente presentando al pubblico di fan e appassionati ed è arrivata la notizia dell'arrivo di una nuova star internazionale alla lunga lista di ospiti eccellenti: Johnny Galecki arriverà all'Area Movie venerdì 7 giugno per passare qualche ora in compagnia dei fan di The Big Bang Theory.

Il 16 maggio 2019 ritroveremo per l'ultima volta le star Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Mayim Bialik, Melissa Rauch, Simon Helberg e Kunal Nayyar nell'ultimo episodio della serie, quello che è diventato uno degli show comici più popolari nella storia della televisione.

Uno speciale evento dedicato all'addio a The Big Bang Theory, che si conclude dopo 13 stagioni, si è tenuto presso l'Anaheim Convention Center, in California, il 30 marzo. I produttori della serie comica hanno deciso di chiudere lo show dopo la decisione di Jim Parsons di non partecipare a un'eventuale tredicesima stagione. Il tutto nonostante la stagione 11 abbia avuto una media di 18,9 milioni di spettatori e sia stato il secondo show più seguito dopo Roseanne.