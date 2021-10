Johnny Depp e Valeria Marini: selfie "stellare" per la strana coppia a Roma 2021

Johnny Depp e Valeria Marini insieme in una foto scattata a Roma che la showgirl italiana su Instagram ha definito "stellare". I due si sono incontrati al Festival del Cinema di Roma 2021, dove l'attore ha presentato la nuova webserie animata Puffins. Tra i tanti fans che hanno provato ad avvicinare l'attore e farsi il classico selfie ricordo la nostra Valeria ha avuto la meglio, come si vede nello scatto pubblicato sul suo profilo social.

In questi giorni nella capitale è in corso la Festa del Cinema di Roma, che quest'anno si tiene dal 14 ottobre al 24 ottobre. Tra i numerosi attori internazionali che stanno sfilando sul red carpet romano, uno dei più attesi è stato certamente Johnny Depp, attore amatissimo dal pubblico che lo accoglie come una vera rock star. L'affetto dei fan, che si sono accampati fuori al suo hotel per un saluto, ha costretto il divo a ritardare di due ore la masterclass dove, tra le altre cose, Johnny Depp ha raccontato come è nato Jack Sparrow dei Pirati dei Caraibi e qual è il suo ruolo preferito.

Tra i numerosi fan pronti a salutare l'attore americano c'era una dei personaggi di punta del nostro panorama televisivo: Valeria Marinii, ex diva de Il Bagaglino nonché animatrice di numerosi reality televisivi, sia in Italia che in Spagna, dove la scorsa estate è stata protagonista indiscussa di Supervivientes, la versione iberica de L'Isola dei Famosi. Valeriona ha aspettato Johnny ed è riuscita a farsi una foto con l'indimenticabile interprete del personaggio di Jack Sparrow. La Marini ha pubblicato il selfie su Instagram e nella caption ha scritto: "STELLARE. THE TALENT". Molti personaggi dello spettacolo italiano ed amici della Marini hanno commentato la foto: Sandra Milo ha scritto "che incontro", altri, come Pamela Prati, si sono limitati a mettere emoji di approvazione.