Johnny Depp, i suoi auguri di Natale su Instagram: "È stato un anno difficile per tutti"

Johnny Depp è reduce da un 2020 a dir poco terrificante. Nonostante ciò, però, il celebre attore è riuscito a distrarsi un attimo dalle battaglie legali di cui si è reso protagonista nel corso degli ultimi tempi e ha augurato buon Natale attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Come riportato da USA Today Entertainment, la fotografia in bianco e nero è stata postata il 26 dicembre sul profilo Instagram di Johnny Depp e ritrae l'attore in compagnia di Shane McGowan, frontman dei leggendari Pogues e autore del classico natalizio Fairytale of New York. Il momento è stato catturato in occasione delle riprese di Crock of Gold: a few rounds with Shane MacGowan, documentario incentrato sul rocker e prodotto proprio da Depp.

L'attore ha scritto: "Quest'anno è stato davvero difficile per molte persone. Spero che tutto possa migliorare in futuro. Buone festività a tutti quanti! Il mio amore e il mio rispetto va verso tutti voi. Eternamente". Il post ha raggranellato circa 2 milioni di like e i commenti di Patti Smith (che ha scritto: "Siamo tuoi, eternamente") e di Slim Jim Phantom (che ha postato "Ti voglio bene, amico. Ogni anno e sempre").

Il 2020 è stato un anno complesso per Johnny Depp, che ha annunciato di essere stato costretto da Warner Bros ad abbandonare il ruolo di Gellert Grindelwald nel Wizarding World, andato, poi, a Mads Mikkelsen. Depp ha anche denunciato News Group Newspapers - proprietari del tabloid inglese The Sun - per averlo accusato di aver abusato della moglie, Amber Heard. Il 2 novembre, però, è arrivata la sentenza e il giudice ha decretato che la dichiarazione del The Sun si basava su fatti reali.

In un post condiviso su Instagram e firmato di pugno, Depp si è soffermato sull'esito del processo e ha scritto: "Il giudizio della corte non mi fermerà dal rivelare la verità e confermo anche la mia volontà di fare appello. Rimango ancora convinto a voler dimostrare l'assurdità delle accuse rivolte nei miei confronti. La mia vita e la mia carriera non saranno segnate da quanto sta accadendo in questo momento".