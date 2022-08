"Johnny Depp soffre di disfunzione erettile", affermano i documenti del tribunale

Johnny Depp soffrirebbe di disfunzione erettile secondo quanto affermato dagli avvocati di Amber Heard nei documenti del tribunale del processo per diffamazione che sono appena stati resi pubblici: il team legale dell'attrice ha sostenuto, in un fascicolo del 28 marzo diffuso da Page Six, che la presunta malattia medica potrebbe aver contribuito al comportamento violento del suo ex marito.

"Sebbene il signor Depp preferirebbe non rivelare la sua condizione di disfunzione erettile, tale condizione è assolutamente rilevante per la violenza sessuale, compresa la rabbia del signor Depp e l'uso di una bottiglia per violentare Amber Heard", affermano i documenti legali.

Depp ha costantemente negato le accuse di stupro e violenza mosse dalla Heard e la giuria non ha creduto alle affermazioni dell'attrice. Nonostante questo, gli avvocati di Amber nei documenti menzionano una lista di farmaci assunti da Johnny, come il Cialis, il Nexium e il Valtrex, e affermano che il presunto problema medico della star di Pirati dei Caraibi lo avrebbe reso "agitato e facilmente irritabile".

Johnny Depp aveva citato in giudizio la sua ex moglie per un editoriale del 2018 in cui l'attrice suggeriva che lui avesse abusato di lei durante la loro relazione. Tuttavia, il 1 giugno, un tribunale della Virginia si è pronunciato a suo favore, ordinando alla Heard di pagare 10,35 milioni di dollari al 59enne.