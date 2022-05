Johnny Depp, l'esperto di social media: "Amber Heard non è paragonabile a star come Jason Momoa o Zendaya"

Douglas Bania, un esperto di social media, ha affermato che, a differenza di Johnny Depp, Amber Heard non è paragonabile a star come Jason Momoa, Gal Gadot o Zendaya.

Il team di Johnny Depp ha chiamato di nuovo a testimoniare Douglas Bania, un analista ed esperto di social media, che aveva precedentemente testimoniato il 2 maggio, il quale ha detto ai giurati che Amber Heard non è paragonabile a star del calibro di Jason Momoa o Zendaya.

Amber Heard, protagonista di The Ward

Bania ha mostrato come i punteggi Q, che misurano quanto una celebrità è conosciuta, apprezzata o non gradita, dicono chiaramente che Heard non è assolutamente "paragonabile ad altri attori che sono stati equiparati a lei durante questo processo, in merito alla sua fama, ai suoi follower online o al suo compenso."

L'esperta dell'industria dell'intrattenimento Kathryn Arnold ha testimoniato per la squadra della Heard lunedì, dicendo che l'attrice stava avendo un successo dalla crescita esponenziale prima delle accuse di Depp, aggiungendo che era paragonabile ad attori come Jason Momoa, Zendaya e Gal Gadot.

Venezia 2015: Amber Heard al photocall di The Danish Girl

Bania ha quindi fatto vedere ai giurati i suddetti grafici che mostrano che il punteggio positivo di Amber Heard è molto basso mentre quello negativo è estremamente alto: "Il che dimostra che non è paragonabile a questi altri attori che sono stati nominati dall'altra esperta."