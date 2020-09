Johnny Depp, il processo contro Amber Heard è stato rinviato

Il processo che vede ancora contrapposti Johnny Depp e Amber Heard, ma questa volta in un tribunale americano, è stato rinviato, e non per gli impegni di lavoro dei due ex coniugi.

Il processo che vede ancora Johnny Depp contro Amber Heard è stato rinviato, come svelato da Deadline, ma sembra che non c'entri nulla la richiesta del divo per evitare interferenze con le riprese di Animali Fantastici 3.

Il giudice Bruce White, durante un'udienza nella contea di Fairfax in Virginia, ha fatto sapere che il processo per diffamazione contro Amber Heard sarà rinviato dall'11 gennaio al 3 maggio 2021. Quest'ultima proroga però non ha a che fare con l'agenda lavorativa dei due ex coniugi ma con la complessa situazione sanitaria che gli Stati Uniti, come tutto il resto del mondo, stanno affrontando.

"In questo periodo la Corte Suprema della Virginia non ci ha autorizzati a tenere processi con giuria" avrebbe comunicato il giudice White agli avvocati di entrambi gli attori, presenti solo virtualmente. Ed è inutile specificare come non vi sia nessuna certezza anche rispetto alla nuova data stabilita.

Se il rinvio a maggio non intralcia i piani di Johnny Depp, che dovrebbe essere impegnato sul set londinese di Animali Fantastici 3 dalla fine di settembre a febbraio, potrebbe invece costar caro ad Amber Heard: nonostante le riprese di Aquaman 2 non cominceranno prima del 31 maggio 2021 - per un'uscita programmata nel corso del 2022 - tuttavia un processo che dovesse durare più di 3 settimane potrebbe creare un grave conflitto nei piani dell'attrice.

Una diatriba giudiziaria, la loro, di cui non si riesce ancora a intravedere la fine.