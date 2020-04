Johnny Depp presto in arrivo su Instagram?

Johnny Depp potrebbe iscriversi ad Instagram molto presto a quanto sembra, i suoi fan ne hanno discusso su Twitter per giorni e sembrano esserne ormai piuttosto sicuri. Se così fosse l'attore molto probabilmente sarebbe in grado di battere il record di Jennifer Aniston che finora è stata la più veloce a raggiungere un milione di followers tra le star presenti sulla piattaforma.

Non c'è alcun dubbio: l'ideatore di Jack Sparrow, protagonista di Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo, è uno degli attori più popolari della sua generazione e tutti i suoi fan desiderano una finestra sul suo mondo, un assaggio della sua vita privata, delle sue attività artistiche, e stanno aspettando che Depp si unisca ad altre celebrità del suo calibro che ormai sono attive su Instagram da molti anni. Ci sono molti tweet che parlano della possibilità che Depp si iscriva alla piattaforma e alcuni di loro sono convinti che il suo nuovo account sia già presente sul sito:

"L'Instagram di Johnny Depp sarà qui: https://www.instagram.com/johnnydepp/

L'IG di JD arriverà molto presto..." ha scritto @CaptainBoolBool.

L'account condiviso su Twitter da molti utenti, che in effetti ha come "handle" ufficiale il nome completo dell'attore, ha iniziato a guadagnare migliaia di followers anche se ancora non ci sono foto presenti sul profilo. Alcuni sperano che Depp condivida presto dipinti, foto personali e alcuni estratti dal libro di memorie che ha recentemente dichiarato di aver iniziato a scrivere. D'altro canto altri utenti affermano che sarà la Global Artist Management a gestire l'account e non l'attore.

@Depps_Kingdom ha scritto: "Sto stalkerando l'account vuoto di Johnny Depp su Instagram diverse volte al giorno come se fosse quello di un ex fidanzato che non riesco a dimenticare."