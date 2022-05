Johnny Depp si prende una pausa dal processo contro Amber Heard e va in vacanza in Europa

Johnny Depp, proprio come il giudice del suo processo contro l'ex moglie Amber Heard, ha deciso di allontanarsi dalla Virginia durante la pausa regalandosi una vacanza in Europa. Depp, 58 anni, ha visitato paesi come Francia e Inghilterra, rilassandosi in compagnia di alcuni amici e cercando di dimenticare per un momento tutta la pressione dei media a cui è sottoposto mentre è protagonista del processo che si sta svolgendo a Fairfax.

Inizialmente è stato confermato che l'attore si trovava in territorio europeo, senza però specificare nient'altro a proposito di quale fosse stato il motivo per cui l'attore aveva lasciato gli Stati Uniti. "Johnny è in Europa per prendersi una pausa per qualche giorno, uscire con vecchi amici, suonare e fare lunghe passeggiate in campagna", ha rivelato una fonte a lui vicina al New York Post.

Tuttavia, è noto che Depp ha visitato il sud della Francia e anche il Sussex, una contea nel sud dell'Inghilterra. Proprio in quest'ultimo posto si è persino preso del tempo per fare dei selfie con uno dei suoi fan: Stephen Wishart, che lavora in un negozio dell'East Sussex chiamato King and McGaw, ha avuto la fortuna di ospitare la star del cinema nel suo negozio lo scorso mercoledì pomeriggio.

Wishart e Johnny Depp sono stati immortalati in alcune foto nelle quali l'attore viene mostrato con le mani sulle spalle del negoziante. La moglie di Stephen, Emma, ​​ha detto al New York Times che Depp "era molto gentile e rilassato e che hanno chiacchierato a lungo parlando principalmente di chitarre".