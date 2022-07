Johnny Depp potrebbe appropriarsi dei beni di Amber Heard se lei decidesse di non pagare

Nel caso in cui Amber Heard decidesse di non pagare o non riuscisse a trovare i milioni di dollari che deve a Johnny Depp, l'ex marito potrebbe appropriarsi dei suoi beni immobili.

Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard è terminato, ma le notizie sull'ex coppia continuano a dominare televisioni e giornali visto che i problemi finanziari della famosa attrice potrebbero rappresentare un grosso problema in futuro: l'ex marito potrebbe sequestrare i suoi beni se lei decidesse di non pagare.

La Heard è alla ricerca di denaro al fine di poter pagare Depp dopo che quest'ultimo ha vinto il processo per diffamazione. Secondo il New York Post, Amber sarebbe in bancarotta, il che significa che sarebbe costretta a vendere i propri beni per pagare il risarcimento che deve a Depp.

Nel caso in cui l'attrice non fosse in grado di pagare, la star di Pirati dei Caraibi potrebbe appropriarsi dei suoi beni, arrivando perfino a sequestrare la sua casa nella Yucca Valley in California. "Depp può avviare una procedura di riscossione in modo da poter pignorare la paga della Heard, nel caso in cui avesse uno stipendio o un reddito di tipo salariale", ha affermato l'avvocato Jeremiah Denton.

"Oltre a questo, Depp può appropriarsi dei suoi beni, il che in pratica significa sequestrarli. Può impossessarsi dei suoi beni, venderli e intascare i contanti", ha concluso Denton. L'avvocato di Amber Heard, Elain Bredehoft, ha già rivelato che l'attrice non può permettersi di pagare la cifra in questione, che ammonta a 8,35 milioni di dollari.