Johnny Depp: pasta e coda alla vaccinara per la cena romana del divo (FOTO)

Johnny Depp reduce del processo contro il tabloid The Sun ha cercato conforto in una cena romana in un noto ristorante londinese.

Johnny Depp ha deciso di cercare conforto in una cena romana a base di pasta e coda alla vaccinara, dopo le fatiche del processo contro The Sun . L'ex Jack Sparrow è stato avvistato all'Osteria Romana di Londra alle prese con un pasto davvero molto italiano.

For menu, the choice fell on a generous portion of pasta with oxtail sauce. A dish that must have remained impressed on Depp's taste buds, who returned to the Roman restaurant for the second time. #johnnydepp pic.twitter.com/p3gLWKKOrn — ReemDepp (@ReemDepp) August 26, 2020

È stato un processo senza esclusione di colpi quello tra il tabloid The Sun e Johnny Depp, complici anche le rivelazioni della ex moglie Amber Heard. In attesa della sentenza prevista per gli inizi di ottobre, Johnny Depp ha provato a rilassarsi con la cucina italiana ed in particolare quella romana. Il protagonista della saga dei Pirati dei Caraibi è stato visto ieri sera all'Osteria Romana, un ristorante nel cuore di Londra - proprio di fronte ai grandi magazzini Harrods - aperto dall'imprenditore Andrea Reitano.

Johnny Depp ha ordinato un piatto di pasta al sugo di coda alla vaccinara, sembra che questo sia uno dei piatti preferiti dall'attore che lo ha già mangiato in passato, la porzione è stata definita "molto generosa". Depp ed i suoi amici hanno mangiato in una sala riservata ma quando gli altri clienti del ristorante hanno notato la sua presenza e gli hanno chiesto qualche foto ricordo l'attore non si è sottratto.

Johnny Depp in tribunale si è difeso dalle accuse della ex moglie e da quelle del quotidiano The Sun che la star ha querelato per averlo definito "un picchiatore di moglie". Nel corso del processo sono state fatte una serie di rivelazioni e mostrate alcune foto che hanno scioccato l'opinione pubblica e i fan.