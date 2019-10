Johnny Depp: una foto dimostra che non ha aggredito il location manager di City of Lies?

Johnny Depp avrebbe dimostrato di non aver aggredito il location manager di City of Lies con una foto che lo ritrae accanto all'uomo che lo accusa.

Johnny Depp è stato accusato un anno fa di aver aggredito un location manager e ora una foto dimostrerebbe la sua innocenza, ritraendolo accanto all'uomo che gli ha voluto fare causa.

Lo scontro fisico sarebbe avvenuto il 13 aprile 2017 sul set di City of Lies - L'ora della verità e Greg "Rocky" Brooks ha sostenuto nel 2018 che Johnny Depp lo abbia preso due volte a pugni sul torace perché aveva dovuto informarlo che le riprese dovevano concludersi, essendo terminato il tempo a disposizione della troupe al Barclay Hotel dove si stavano svolgendo le riprese.

Dopo l'aggressione sarebbero quindi intervenute le guardie del corpo della star per porre fine al suo scatto di ira. Brooks, una settimana dopo essere stato aggredito sarebbe tornato negli uffici della produzione, venendo licenziato perché si era rifiutato di firmare dei documenti in cui si impegnava a non denunciare la casa di produzione Good Film Productions per quanto accaduto durante il suo orario di lavoro.

Johnny Depp avrebbe ora dimostrato la sua innocenza condividendo un selfie scattato insieme a Brooks dopo la presunta aggressione. Secondo i legali dell'attore il location manager avrebbe chiesto di realizzare la foto dopo aver brindato per aver posto fine alla discussione.

L'immagine sarebbe parte dei documenti presentati dagli avvocati che stanno difendendo la star e bisognerà attendere come si concluderà la causa, mentre lo scontro con l'ex moglie Amber Heard prosegue in modo molto acceso.