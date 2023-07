Johnny Depp: i fan stanno impazzendo per l'esilarante trailer del Festival di Karlovy Vary

Il Karlovy Vary International Film Festival, giunto quest'anno alla 57ª edizione, offre uno sguardo sul cinema odierno per il pubblico e i giudici della Repubblica Ceca. Sebbene non goda della stessa notorietà del Festival di Cannes o di quello di Venezia, attraverso un nuovo trailer con nientemeno che Johnny Depp, l'evento è uscito a distinguersi in modo unico con la sua attuale edizione.

Il festival, noto anche come KVIFF, ha pubblicato il trailer della 57ª edizione annuale su Instagram: la breve clip vede l'attore 60enne che arriva in ritardo per un'intervista dopo le prove della sua band. La giornalista, dopo qualche convenevole, chiede alla star di Pirati dei Caraibi se ha mai ricevuto un premio dal Karlovy Vary International Film Festival.

Quello che succede dopo è surreale e semplicemente esilarante. Tuttavia, il contesto del filmato è cruciale per comprendere quanto sia divertente questa pubblicità: in una precedente edizione del festival, che si concluderà l'8 luglio, la star hollywoodiana non è riuscita a vincere un premio.

Jeanne Du Barry - La Favorita Del Re, Johnny Depp a Cannes 2023

Secondo quanto riportato da Cinemablend, sarebbe proprio questo il motivo del colpo di scena presente alla fine del video promozionale che sta facendo impazzire i fan. Secondo quanto riportato da The Wrap, invece, la clip sarebbe una frecciatina amichevole rivolta a Johnny Depp per non aver vinto il Crystal Globe, il premio del KVIFF.