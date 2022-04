Johnny Depp e Amber Heard, al via il processo per diffamazione

Ha finalmente inizio il processo per diffamazione da 50 milioni di dollari che vede gli ex-coniugi Johnny Depp e Amber Heard andare testa a testa in tribunale.

È di nuovo Johnny Depp vs. Amber Heard in tribunale, nel giorno del via al processo per diffamazione della star di Pirati dei Caraibi contro l'attrice di The Danish Girl.

Dopo la scelta della giuria si potrà infatti aprire le danze a corte, una corte un po' diversa certo, ma che attirerà l'attenzione di tutti.

Il giudice Penney Azcarate si troverà a dover risolvere la disputa tra Depp e Heard, che vede il primo citare in giudizio la seconda nel tentativo di riabilitare la propria immagine, fortemente danneggiata per via delle accuse della ex-moglie e anche del verdetto del precedente processo contro il tabloid inglese The Sun, che lo aveva visto uscire sconfitto da quella precisa battaglia legale.

Così quest'oggi alla Fairfax County Courthouse si sono radunati diversi spettatori per assistere al processo, tra cui numerosi fan di Depp che continuano a sostenere il proprio beniamino, e si dicono sconcertati da come sia stato trattato finora.

"Non sta cercando di punirla o umiliarla" ha affermato una fonte vicina all'attore, come riporta Deadline "Johnny Depp vuole solo che la verità venga a galla. Vuole riscattare il suo nome, e questa è l'arena che ha scelto che ha scelto per farlo, in una corte legale, dove lei è una delle parti in causa. Nel Regno Unito [il processo contro il Sun] non è stato così".