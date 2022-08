Johnny Depp dette uno strano consiglio ad Anne Heche sul set di Donnie Brasco

Anne Heche e Johnny Depp hanno lavorato al fianco di Al Pacino nel leggendario film di gangster intitolato Donnie Brasco e durante le riprese l'attore ha dato uno strano consiglio alla star recentemente scomparsa a causa di un incidente stradale.

La Heche è stata intervistata da Larry King qualche anno fa e durante la conversazione ha parlato di com'è stato lavorare con Depp: prima dell'inizio delle riprese i due hanno avuto modo di passare molto tempo insieme e Anne ha detto che lavorare con Johnny era "il paradiso".

Larry King le ha chiesto se sarebbe uscita con la star di Pirati dei Caraibi se ne avesse avuto l'occasione al che l'attrice ha risposto: "Sono troppo sfigata per lui, prima di tutto: chi avrebbe mai pensato che avrei avuto l'opportunità di recitare con lui? Per me è stato incredibile".

"Passavamo molto tempo sulla sedia del trucco e ricordo che un giorno era seduto con tre persone intorno che lo truccavano e ad un certo punto mi dice: 'Ascoltami, non farti mai dei tatuaggi. Ogni tatuaggio aggiunge un'altra ora che ogni giorno devi inevitabilmente passare sulla sedia del trucco'", ha concluso Anne Heche.