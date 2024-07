Johnny Depp si dedica alla pittura: la star di Pirati dei Caraibi ha affittato uno studio a Londra

Nell'ultimo periodo Johnny Depp sta soggiornando spesso a Londra e proprio in virtù di questa fase londinese della sua vita, l'attore ha deciso di intensificare una passione che coltiva da anni: la pittura. La star si trova nel Regno Unito da sei mesi.

Depp dipinge da parecchi anni ma non è da molto che è entrato effettivamente in quel mondo. Nel 2022, l'attore raccolse 3,8 milioni di dollari in poche ore vendendo alcune stampe della sua prima collezione esposta al pubblico.

Dal cinema alla pittura

Johnny Depp ha deciso di affittare uno studio d'arte nel West End e si sta dedicando attivamente alla sua attività da pittore, secondo quanto riporta il Daily Mail. Le immagini delle stampe vendute nel 2022 presentavano quattro persone che lo hanno ispirato: Keith Richards, Elizabeth Taylor, Al Pacino e Bob Dylan. I dipinti erano arricchiti anche con dei caratteristici tocchi a mano libera.

Johnny Depp al Festival di Cannes 2023

Dopo aver avvisato con un post i suoi 27 milioni di follower, il sito della sua galleria Castle Fine Art, è andato in crash a causa dell'enorme interesse dei fan. Nel post, Depp scrisse:"Ho sempre usato l'arte per esprimere i miei sentimenti e riflettere su coloro che contano di più per me, come la mia famiglia, gli amici e le persone che ammiro. I miei dipinti circondano la mia vita ma li ho tenuti per me e mi sono limitato. Nessuno dovrebbe mai limitarsi".

La scorsa estate, un altro set di stampe è stato venduto dalla stessa galleria in soli 13 giorni. Intitolata Five, la collezione di stampe mostrava Johnny Depp mentre si avvicinava al quinto anno della sua battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard. La star è stata impegnata recentemente nella post-produzione del film Modi, un progetto che racconta la storia del pittore e scultore italiano. Nel cast anche Al Pacino, Luisa Ranieri, Riccardo Scamarcio e Pierre Niney.