Johnny Depp cancella la foto photoshoppata con Robert Downey Jr. dopo gli Oscar 2024

Anche Johnny Depp (o più probabilmente il suo team che cura i suoi social media) è rimasto incastrato dall'uso maldestro di Photoshop ed è stato costretto a cancellare una foto pubblicata per complimentarsi con l'amico Robert Downey per la vittoria all'Oscar dopo che i fan si sono accorti che era un fake.

Johnny Depp ha pubblicato una foto di se stesso insieme alla star di Iron Man sulla sua storia su Instagram per commemorare la vittoria del primo Oscar. Il problema è che la foto in questione sarebbe una versione modificata con Photoshop di uno scatto di Downey con l'allora fidanzata Sarah Jessica Parker, e Depp in origine non era affatto nella foto.

Dopo che il team di Depp si è reso conto dell'errore, ha sostituito il post con una foto più recente (e reale) dei due attori insieme. "Proviamo di nuovo... congratulazioni al mio caro amico", si legge nella didascalia.

Johnny Depp celebra su Instagram l'Oscar conquistato dall'amico Robert Downey Jr.

La foto modificata sembra provenire da un fan account e circola sulle pagine dei fan dal 2021. Nell'immagine vediamo un giovane Robert Downey Jr. che tiene un braccio intorno alle spalle di Johnny Depp.

Los jóvenes Johnny Depp y Robert Downey Jr. 🖤 Pubblicato da Series 90 su Domenica 3 gennaio 2021

Nell'immagine originale a fianco di Downey non c'è Johnny Depp bensì l'allora fidanzata Sarah Jessica Parker, che aveva recitato con Depp in Ed Wood; la foto è stata scattata all'evento Young Artists Unite a Los Angeles nel novembre 1988. Downey e Parker si sono frequentati per sette anni, dal 1984 al 1991.