Johnny Depp vs Amber Heard: il video completo della polizia che risponde alla chiamata d'emergenza

Il video dei poliziotti che rispondono alla chiamata fatta da Amber Heard la sera del 21 maggio 2016 è stato mostrato in aula durante il processo per la causa intentata da Johnny Depp.

Durante il processo tra Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard è stato mostrato il video delle bodycam degli agenti di polizia di Los Angeles che hanno risposto alla telefonata dell'attrice, la quale la sera del 21 maggio 2016 si trovava all'interno dell'attico di Los Angeles di proprietà di Depp.

Il processo per diffamazione tra il signor Depp e la signora Heard è iniziato l'11 aprile a Fairfax, in Virginia, a seguito della causa intentata da Johnny contro la sua ex moglie nel marzo 2019. La star di Pirati dei Caraibi sostiene di essere stato diffamato in un editoriale del dicembre 2018 pubblicato sul Washington Post intitolato "Ho parlato contro la violenza sessuale e ho affrontato l'ira della nostra cultura. Questo deve cambiare".

Le riprese delle telecamere delle forze dell'ordine che sono state riprodotte in tribunale durante la testimonianza dell'ufficiale William Gatlin mostrano lui e il suo partner che bussano alla porta dell'attico. Il signor Gatlin, apparso in una deposizione video registrata nel novembre dello scorso anno, è stato interrogato da Elaine Bredehoft, l'avvocato di Amber.

Il veterano delle forze di polizia ha detto che all'epoca non era a conoscenza del fatto che l'appartamento appartenesse a Johnny Depp e che, dopo essersi avvicinato alla signora Heard, si è accorto che sul suo volto non c'erano segni di violenza domestica e che la casa era in ordine.