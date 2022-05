Johnny Depp vs Amber Heard: la giuria riprende le deliberazioni

La giuria ha ripreso le deliberazioni mentre ci avviciniamo alla fine del processo di Farifax che ha visto Johnny Depp fare causa all'ex moglie Amber Heard per 50 milioni di dollari.

La giuria del processo relativo alla causa per diffamazione intentata da Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard ha ripreso a deliberare oggi, Martedì 31 Maggio, dopo la pausa concessa dal giudice in occasione del Memorial Day. Nel frattempo la star di Pirati dei Caraibi continua ad attendere il verdetto esibendosi sul palcoscenico al fianco di Jeff Beck, prima a Sheffield ed in seguito presso la Royal Albert Hall di Londra.

La giuria, dopo le appena due ore di deliberazioni che si sono svolte durante la giornata di Venerdì scorso, ha ripreso i lavori questa mattina. I membri della suddetta giuria sono cinque uomini e due donne, per lo più asiatici secondo quanto rivelato, la cui identità, per decisione del giudice Penney Azcarate, resterà segreta per un anno.

Il compito della giuria è quello di stabilire se le due superstar si sono diffamate a vicenda o meno: l'attrice è responsabile di aver scritto un editoriale che è stato pubblicato sul Washington Post nel 2018 in cui si è presentata come una vittima di violenza domestica; la star di Blow, invece, sarebbe colpevole di aver diffamato l'ex moglie attraverso l'avvocato Adam Waldman, il quale ha definito "false" le accuse di violenza della Heard.

Johnny Depp può uscire vincitore se la giuria, valutando le sei domande a loro presentate, dovesse decidere che le affermazioni dell'attrice sono false e se sono state fatte in riferimento diretto a Depp. Amber, d'altro canto, può vincere se i giurati decidono che Waldman, agendo a nome di Depp, abbia fatto con "vera malizia" le dichiarazioni che gli sono attribuite.