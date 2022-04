Johnny Depp: Amber Heard viene fischiata dai fan dell'attore mentre lascia il tribunale (VIDEO)

Amber Heard è stata fischiata ed insultata mentre lasciava il tribunale della Virginia dove si sta svolgendo il processo per diffamazione tra lei e l'ex marito Johnny Depp. Una folla di sostenitori della star di Pirati dei Caraibi ha mostrato il suo disgusto quando l'attrice è uscita dal tribunale lunedì 25 aprile, come mostra un video ormai divenuto virale.

Il processo per diffamazione tra Depp e la Heard è iniziato l'11 aprile a Fairfax, in Virginia, in seguito alla causa che l'attore ha intentato contro la sua ex moglie nel marzo 2019. Il signor Depp sostiene di essere stato diffamato dall'attrice in un editoriale del dicembre 2018 pubblicato sul Washington Post intitolato "Ho parlato contro la violenza sessuale e ho affrontato l'ira della nostra cultura. Questo deve cambiare".

La persona che ha filmato il video in questione, pubblicato lunedì sul canale YouTube di DarthN3ws, può essere ascoltata mentre fischia e insulta la signora Heard. La clip mostra anche altre persone mentre fischiano la signora Heard, prima che un fan di Depp, improvvisamente, esclami la parola "strega".

"Dove sono i soldi per l'ente di beneficenza?" chiede un'altra persona mentre il video mostra l'attrice seduta sul sedile del passeggero di un pick-up mentre tenta di superare la folla. Amber Heard si era impegnata a devolvere i sette milioni di dollari ricevuti da Johnny Depp dopo il divorzio, ma i legali della star non le credono e sospettano che abbia mentito e che il versamento non sia mai stato fatto.