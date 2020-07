Johnny Depp e Amber Heard: dichiarazioni e foto false per diffamare l'attore?

Nella causa di Johnny Depp contro The Sun saltano fuori testimonianze su foto di violenze su Amber Heard che sarebbero false, così come molte testimonianze.

Il caso di divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard sta aprendo una voragine sulla realtà: le accuse di essere un marito violento, mosse inizialmente contro l'attore, stanno sempre più dimostrandosi false, almeno secondo le ultime testimonianze.

Katherine Kendall, attrice e sostenitrice di #MeToo, ha affermato di essere stata "citata male" nell'articolo di The Sun, in cui affermava che Johnny Depp fosse un "picchiatore di mogli".

Nella sua testimonianza, Kendall ha affermato di non aver mai accusato Depp di "aver fatto del male" a Heard, poiché non ha "nessuna conoscenza diretta" di questi fatti. In realtà, ha affermato, aveva sentito l'esatto contrario, che sia stata "Amber a essere violenta con Depp". L'articolo, dunque, dice che voleva "cavalcare il movimento #MeToo per gli "scopi" della pubblicazione."

Johnny Depp e Amber Heard

Ecco il suo messaggio completo rivolto al quotidiano che avrebbe scritto l'articolo falso: "Vi ho detto che non sapevo che fosse vero! Ho sentito diverse volte che in realtà era lei violenta nei suoi confronti. Non è mai stato un "picchiatore di mogli". Sembra che l'intero articolo intendesse diffamarlo. Ho ripetuto più e più volte che non sapevo niente sul fatto che le avesse fatto del male. Anche le immagini che lei ha condiviso, lo fanno solo sembrare. Voi mi avete citata sbagliando intenzionalmente le cose che ho detto e mettendole fuori dal contesto in quello che ora capisco era il vostro unico scopo di diffamare Johnny Depp. Avete tentato impropriamente di usare il movimento #MeToo per i vostri scopi, usando me in questo modo."

Tra le altre prove, inoltre, compare una guardia di sicurezza, Travis McGivern, che ha lavorato per Johnny Depp per quasi sette anni, che ha affermato che Heard una volta ha sputato contro l'attore e gli ha dato un pugno negli occhi.

Nelle prove della causa di Depp contro la testata giornalistica The Sun, ci sono anche le dichiarazioni del concierge Alejandro Romero, che ha affermato di aver visto il presunto amante dell'ex moglie di Depp, Elon Musk, arrivare regolarmente di notte nell'appartamento di Heard, quando Depp era assente.

La Corte ha anche sentito l'ex interior designer di Amber Heard, Laura Divenere, che ha affermato di "essere stata costretta a dire cose "sfavorevoli" contro Depp, per sostenere Amber Heard", nonostante in una registrazione segreta si senta chiaramente la Heard dire che "è quello che la gente vuol sentir dire."

"Johnny Depp ricattato da Amber Heard" - parla un amico dell'attore

Venezia 2015: Amber Heard scherza con Johnny Depp sul red carpet di The Danish Girl

Ma le prove più decisive al momento riguardano quelle ottenute da un amico di Johnny Depp, Isaac Baruch, che ha provato che le immagini fatte da Amber Heard, in cui si vedono segni di violenze, sono "completamente false" e ha accusato l'attrice di presentare una pretesa di violenza domestica "fraudolenta" per "estorcere e ricattare" l'attore.

In una dichiarazione scritta, Baruch ha affermato una confessione fattagli da Depp: "Nel primo anno del 2013, Depp un giorno bussò alla mia porta e mi confidò che a Amber Heard piaceva colpirlo. Sono stato un po' sorpreso quando ha detto questo e ho chiesto quasi incredulo, 'intendi come colpire giocoso o colpire colpire?'. Depp ha risposto che lei discuteva e poi iniziava a prenderlo a pugni. Lui provava a fermarla, ma lei continuava, finché non si rassegnava'."

Baruch ha anche raccontato i suoi incontri con la signora Heard, nei giorni successivi a un incidente avvenuto il 21 maggio 2016, in cui si afferma Depp è stato violento nei confronti dell'attrice, lanciandole un telefono addosso. Baruch ha detto che: "Con le luci del corridoio e la luce del sole che entrava dalle finestre, è stato molto facile per me avere una visione eccellente della faccia di Heard. Ero letteralmente a circa 12 pollici da lei, ispezionando il suo viso, e non ho visto un singolo segno o evidenza di segni, lividi o gonfiori di qualsiasi tipo in qualsiasi parte del suo viso."