Johnny Depp vs Amber Heard: un chirurgo ortopedico testimonia che il dito dell'attore non è stato reciso

Richard Moore, un chirurgo ortopedico, ha testimoniato al processo di Johnny Depp e Amber Heard, dichiarando che il dito dell'attore non è stato reciso da una bottiglia.

Il dottor Richard Moore, un chirurgo ortopedico, ha testimoniato a favore di Amber Heard affermando di non credere alla deposizione di Johnny Depp relativa alle circostanze in cui il suo dito medio della mano destra sarebbe stato reciso.

Moore ha detto di aver esaminato le foto e le cartelle cliniche, nonché la deposizione di Depp su come è stata tagliata la punta del suo dito medio. Johnny ha testimoniato che la Heard ha frantumato la sua falange lanciandogli contro ben due bottiglie di vodka durante un litigio che ha avuto luogo in Australia nel 2015.

Secondo Moore, la ferita descritta dall'attore avrebbe causato più lesioni all'unghia e al tessuto circostante: "Beh, i dati medici non sono conclusivi ma il suo racconto non è coerente con ciò che vediamo nei nostri pazienti per quanto concerne la lesione da lui descritta."

"Guardando le immagini non sembra una lacerazione da vetro, non c'è alcun danno significativo alla parte superiore del dito... mentre ci dovrebbe essere sia la lesione all'unghia che ad altre parti della mano", ha concluso Moore mentre le immagini del dito di Johnny Depp venivano nuovamente mostrate alla giuria.