John Wick 4, troppi impegni per Keanu Reeves: l'uscita del film slitterà?

John Wick 4, il nuovo capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves, sembra destinato ad un'uscita in ritardo per via dei troppi impegni dell'attore, che sembra impegnato in troppi progetti al momento per poter essere sempre presente sul set.

Il quarto capitolo sarebbe in programma per maggio 2021 ma, a quanto pare, la produzione avrebbe difficoltà a trovare Keanu Reeves libero per poter lavorare al film. L'attore Lance Reddick, che nel film interpreta il concierge dell'Hotel Continental, ha confermato questa situazione: "L'ultima notizia che ho avuto è che non esiste ancora una sceneggiatura, ma era il mese scorso. So che ci stanno lavorando, ma uno dei problemi principali è incastrare gli impegni di Keanu Reeves per Matrix 4 e Bill & Ted. Sta lavorando per ben tre franchise e non sono sicuro di quake progetto inizierà per primo."

In effetti, solo nel 2019, Keanu Reeves ha lavorato a numerosi progetti, come John Wick 3, Finché forse non vi separi di Netflix, ha doppiato un personaggio in Toy Story 4 ed è spuntato nel trailer del film Spongebob Squarepants. Inoltre, per i prossimi anni ha in progetto altre collaborazioni, soprattutto per il quarto capitolo di Matrix, le cui riprese inizieranno nel 2020 e che lo rivedrà nei panni dell'eletto Neo.

Per finire, lo aspetta anche la campagna promozionale di Bill & Ted Face the Music, il nuovo film in stile The Big Bang Theory. Un calendario fitto quello di Keanu Reeves che sembra non riuscire a conciliare al meglio tutti i suoi impegni. Riuscirà a girare John Wick 4 o il progetto slitterà di qualche anno?