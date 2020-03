John Wick: stasera su Italia 1 il film con Keanu Reeves

John Wick

Torna stasera su Italia 1, alle 21:26, John Wick, il primo capitolo della saga action con Keanu Reeves. Pensare che, quando fu annunciato nel 2014, a tutti era sembrato un thriller piuttosto classico, insomma non proprio la scelta migliore, forse, per rilanciare la carriera dell'amato protagonista di Matrix. In più alla regia John Wick sfoggiava il nome di due perfetti sconosciuti, Chad Stahelski e David Leitch, due stuntman alla prima prova dietro alla macchina da presa. Niente, insomma, che lasciasse presagire un successo enorme.

La trama ci porta subito nel momento peggiore della vita di John Wick (Keanu Reeves), ex assassino ritiratosi dal mondo della malavita per dedicarsi completamente alla moglie. Che è morta improvvisamente, però, lasciandogli solo un ultimo dono: un cucciolo, affinchè possa ricordare sempre come si fa ad amare. Oltre al beagle, Joh continua a coltivare un'altra grande passione, quella per le auto, o meglio quella per la sua auto, una Boss Mustang del 1969, che lo mette in un mare di guai quando attira le attenzioni del boss Iosef Tarasof. Alla richiesta del malvivente John oppone un rifiuto, senza neppure immaginare che la rappresaglia per una macchina non venduta possa essere tanto crudele: gli uomini di Tarasof irrompono in casa sua, rubano l'auto, picchiano John e uccidono il cane. Quello che non sanno, però, è con chi hanno davvero a che fare: uno dei killer più spietati in circolazione. Il destino ha però ancora in serbo una grande sorpresa per John: il suo prepotente aggressore altri non è che il figlio di Viggo Tarasov (Michael Nyqvist), un tempo suo principale "datore di lavoro". Si apre una caccia all'uomo senza esclusione di colpi, con Viggo disposto a pagare un vero e proprio esercito di mercenari per difendere se stesso e la sua famiglia, e John che dovrà pian piano ricordare a tutti, uno per uno, perchè merita ancora il titolo di killer più temuto in città.

John Wick, insomma, poteva essere un film di seconda fascia. La stessa Lionsgate non investì cifre esagerate - meno di 20 milioni di dollari - per la realizzazione, ma non volle rinunciare a un dettaglio: un cast eccezionale. A far compagnia a Keanu Reeves, che trovò finalmente un personaggio nuovamente degno delle proprie doti attoriali, c'erano infatti il "cattivo" Michael Nyqvist, Willem Dafoe, John Leguizamo, Alfie Allen, il Theon Greyjoy del Trono di Spade, e una leggenda come Ian McShane. Il risultato? Un guadagno al box office mondiale di 90 milioni di dollari, tre sequel (John Wick - Capitolo 2, John Wick 3: Parabellum e John Wick 4 in arrivo nel 2021), una serie tv, The Continental, ispirata al personaggio e un protagonista che ha detto no a molte allettanti proposte per continuare a vestire i panni del suo killer.