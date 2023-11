John Wick 4: Keanu Reeves voleva morire molto prima e in modo molto più cruento

Keanu Reeves avrebbe voluto morire prima e in modo molto più cruento rispetto alla fine vista in John Wick 4.

Intervistato da ScreenRant per la promozione del film agli Oscar, il produttore Basil Iwanyk ha svelato che, inizialmente, Keanu Reeves desiderava una morte diversa per il suo personaggio in John Wick 4. Sia l'attore sia il regista Chad Stahelski volevano far morire il protagonista fin dai tempi del secondo film, ma la produzione gli ha chiesto di rimandare questo finale il più a lungo possibile.

"Dopo due, tre o quattro film, realizzarli diventa davvero estenuante. Keanu è distrutto, fisicamente ed emotivamente. Alla fine di ogni film dice sempre: 'Non posso farlo un'altra volta', e noi concordiamo con lui", racconta il produttore. "È l'ombra di sé stesso, perché dà il 100% e ci si impegna anima e corpo. Questa volta ci ha detto: 'Voglio morire una volta per tutte alla fine di questo film'. E noi abbiamo risposto: 'Sai cosa? Lasceremo un 10% di probabilità che non sia così'."

Il regista della saga, in una recente intervista con Inverse, ha chiarito come lui e Keanu Reeves stiano ragionando sull'ipotesi di un quinto capitolo, confermando che la porta al momento è aperta, anche se niente è certo per adesso: "Ho quaderni e quaderni di appunti per girare John Wick 5, 6, 7, 8, 9. Abbiamo idee per giorni. Semplicemente non è confermato. Non ho alcun interesse a prendere soldi per riportare indietro John Wick. È un personaggio che mi piace? Ovviamente. E se facessi ancora un paio di film di John Wick, sarebbe fantastico. Keanu tornerebbe in un secondo se avessimo una bella storia e so che lo studio lo vorrebbe, ma dobbiamo capire se abbiamo qualcosa che vorremmo vedere."