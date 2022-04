John Wayne cercò di assalire la nativa che rifiutò l'Oscar vinto da Marlon Brando nel 1973

Quella degli Oscar 2022 non è stata l'unica edizione turbolenta, nel 1973 John Wayne è stato trattenuto a forza dalla security per evitare che aggredisse la giovane nativa salita sul palco per rifiutare il premio al posto di Marlon Brando.

Molti anni prima del fatidico schiaffo di Will Smith a Chris Rock, un inferocito John Wayne è stato trattenuto da sei uomini della sicurezza agli Oscar del 1973 per impedire che aggredisse la nativa salita sul palco per rifiutare l'Oscar vinto da Marlon Brando per il Il padrino.

Oscar 1973: Sacheen Littlefeather rifiuta l'Oscar a nome di Marlon Brando

Il 27 marzo 1973 Il padrino, forte di 10 nomination, conquistò tre Oscar, ma la consegna si rivelò più controversa del previsto. Quando la star di James Bond Roger Moore annunciò il premio per il miglior attore a Marlon Brando per il ruolo di Don Corleone, al posto dell'attore, che non era presente alla cerimonia, salì sul palco una nativa 26enne di nome Sacheen Littlefeather, vestita con un abito tradizionale, che declinò il premio a nome del divo.

Solo mezz'ora prima della cerimonia, Sacheen Littlefeather era a casa di Brando dove la star de Il Padrino aveva scritto un discorso di otto pagine che lei non è stata in grado di leggere nel breve tempo a disposizione per l'accettazione degli Oscar.

Invece, la nativa si è presa un momento per dire all'Academy e agli 85 milioni di persone che guardavano a casa che l'attore non poteva accettare il premio a causa del "trattamento riservato agli indiani d'America oggi dall'industria cinematografica... e per le repliche televisive e cinematografiche e anche con i recenti avvenimenti a Wounded Knee". La 26enne si riferiva all'occupazione di Wounded Knee da parte di attivisti nativi americani sul luogo del massacro del 1890 da parte dell'esercito americano.

In risposta, metà della folla ha esultato e il resto ha fischiato. Tra il pubblico, John Wayne si è infuriato a tal punto che stava per aggredire la giovane indiana tanto che sei guardie della security sono dovute intervenire per trattenerlo.

Parlando con The Guardian l'anno scorso, Littlefeather ha ricordato: "Durante il mio discorso, Wayne è venuto verso di me per portarmi via dal palco con la forza, e ha dovuto essere trattenuto da sei uomini della sicurezza per impedirgli di farlo".

Nel suo documentario Sacheen, ha inoltre affermato: "Sono stata scortata fuori dal palco da alcune guardie armate. Fortunatamente, aggiungo, perché John Wayne stava aspettando dietro le quinte pronto a tirarmi fuori dal palco, e ha dovuto essere trattenuto da sei uomini della sicurezza perché era così indignato per quello che avevo detto".

Nonostante l'incidente, la star che tre anni prima ha vinto l'Oscar come miglior attore per Il grinta è stato in grado di conservare i suoi premi. In seguito, commentando il discorso di Littlefeather, Wayne dichiarò:

"Se Brando aveva qualcosa da dire, sarebbe dovuto apparire quella notte e dichiarare le sue opinioni invece di prendere una ragazzina sconosciuta e vestirla con un abito indiano".