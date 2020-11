John Travolta ringrazia i fan dopo la morte di sua moglie con un video toccante

John Travolta ha ringraziato pubblicamente i suoi fan su Instagram con un video per la vicinanza che gli hanno dimostrato nel corso degli ultimi mesi. Travolta, infatti, è reduce da un periodo nero, caratterizzato dalla morte di Kelly Preston, sua moglie dal lontano 1991.

Kelly Preston è deceduta il 12 luglio scorso dopo due anni di intensa lotta contro un tumore al seno ed è nota per aver interpretato film quali Dal tramonto all'alba, Jerry Maguire, Jack Frost e Death Sentence. La coppia è stata sposata per 28 anni e ha dato vita a tre figli - Ella di 20 anni, Benjamin di 10 e Jett, deceduto nel 2009 a soli 16 anni.

Attraverso un toccante video postato sul suo profilo Instagram, John Travolta ha reso grazie ai suoi fan nel Giorno del Ringraziamento. L'attore ha detto: "Voglio prendermi un momento per ringraziare ognuno di voi per avermi supportato durante quest'annata difficile. Buona Giornata del Ringraziamento, vi auguro tutto l'amore possibile". A luglio, era stato proprio il protagonista di Pulp Fiction a dare la notizia della dipartita di sua moglie attraverso un post su Instagram che recitava: "Ricorderò per sempre l'amore e la vitalità di Kelly. Adesso, trascorrerò un periodo di tempo insieme ai miei figli che hanno perso la loro mamma. Quindi, ecco, perdonatemi se non riceverete per un po' news da parte mia. Ma sappiate che terrò in considerazione l'enorme quantità di affetto che mi state mandando".

In occasione di quello che sarebbe stato il 58esimo compleanno di Kelly Preston, lo scorso ottobre, John Travolta ha nuovamente ricordato la moglie condividendo su Instagram una foto del matrimonio suo e dei suoi genitori. In quell'occasione, l'attore ha scritto: "Buon compleanno, amore! Ho trovato questa foto del matrimonio dei miei genitori e l'ho messa accanto alla nostra. Vederci vicini è molto bello. Ti mando tutto il mio amore, John".

Come riportato da Fox News, anche Olivia Newton-John ha mandato il suo affetto al suo collega di set e ha affermato che John Travolta sta facendo il meglio possibile per i suoi figli. L'attrice ha detto: "John è un mio caro amico e ha scelto di condurre la sua vita privata nel silenzio più assoluto. Dopo aver perso la moglie, sta provando a vivere nel modo migliore possibile. Kelly era la madre più bella e raggiante al mondo. Perderla è stato davvero doloroso". Con l'obiettivo di aiutare le donne a combattere la patologia del tumore al seno, la Newton-John ha anche dato vita ad una fondazione che possa avere un impatto reale sulla vita femminile.