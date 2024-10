Lisa Marie Presley, la figlia: "La trovai a piangere sul pavimento mentre ascoltava la musica di Elvis"

Lisa Marie Presley soffriva ancora per la perdita di suo padre, la leggenda della musica Elvis Presley, molti anni dopo, come ha raccontato la figlia Riley Keough, star di Daisy Jones & the Six, in uno speciale a Oprah Winfrey.

La figlia di Elvis e Priscilla Presley è scomparsa improvvisamente il 12 gennaio 2023, pochi giorni dopo aver partecipato alla première di Elvis, il biopic di Baz Luhrmann sulla vita di suo padre, interpretato da Austin Butler.

La sofferenza

"Il suo dolore era molto profondo" ha spiegato Keough nello speciale intitolato An Oprah Special: The Presleys - Elvis, Lisa Marie and Riley "Non penso che sapesse come elaborarlo". Lisa Marie aveva 9 anni quando suo padre Elvis morì nell'agosto del 1977.

"Era una cosa molto privata per lei" ha proseguito l'attrice "Ascoltava la sua musica da sola, se era ubriaca, e piangeva". Riley Keough ha confessato di aver visto sua madre in queste condizioni diverse volte nel corso degli anni.

"Entravo nella sua stanza e lei aveva delle casse, perché questo succedeva anni fa, e stava seduta sul pavimento a piangere mentre ascoltava la musica di suo padre" ha spiegato Keough, svelando per la prima volta l'intenzione di pubblicare il memoir postumo di sua madre, che lei stessa le aveva chiesto di aiutare a completare prima della sua morte.

"Poche persone hanno avuto l'opportunità di conoscere davvero chi fosse mia madre, al di là dell'essere figlia di Elvis. Sono stata fortunata ad avere quell'opportunità e lavorare alla preparazione della sua autobiografia per la pubblicazione, è stato un privilegio anche se un'esperienza agrodolce. Sono così entusiasta di poter condividere mia madre ora, nel suo momento più vulnerabile e onesto e spero che i lettori arrivino ad amare mia madre tanto quanto l'ho amata io" ha concluso.