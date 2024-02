John Travolta sarà ospite di Sanremo 2024 mercoledì 7 febbraio

John Travolta sarà ospite a Sanremo 2024 nel corso della seconda serata, mercoledì 7 febbraio. Ad annunciarlo, ancora una volta al TG1 (quello delle 13:30 di oggi), è stato Amadeus attraverso un video registrato nella cittadina ligure. L'attore de La febbre del sabato sera e Grease è il secondo ospite internazionale annunciato, dopo Russell Crowe.

John Travolta torna a Sanremo

Incassato il no di Jannik Sinner, Amadeus e la RAI possono consolarsi con John Travolta, che torna sul palco dell'Ariston a 18 anni di distanza dalla prima volta. L'attore di Pulp Fiction è stato infatti ospite del Sanremo condotto, nel 2006, da Giorgio Panariello con Victoria Cabello e Ilary Blasi. In quell'occasione era stato intervistato dalla Cabello ma non prima di un massaggio ai piedi della conduttrice, in ricordo del famoso dialogo di Pulp Fiction tra i due killer Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) e Vincent Vega.

Gli altri ospiti del Festival

I veri ospiti, nelle parole di Amadeus, devono essere gli artisti in gara, che nel 2024 saranno addirittura 30, due in più dell'anno precedente. Tuttavia a questa regola ci saranno delle "deroghe" perchè già nella prima serata del 6 febbraio salirà sul palco anche Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione, annunciato come super ospite e co-conduttore della serata d'apertura.

Mercoledì 7 febbraio Amadeus e Giorgia, co-conduttrice della seconda serata, daranno il benvenuto anche a Giovanni Allevi (al primo impegno ufficiale da quando ha annunciato la malattia, un mieloma multiplo, nel giugno 2022) e a John Travolta. All'Ariston torneranno anche i ragazzi di Mare Fuori, che il 14 febbraio esordirà su Rai 2 con gli episodi della stagione 4, ma non è al momento dato sapere in quale serata. Nella terza serata arriverà Russell Crowe, per la finale invece con Amadeus e Fiorello ci sarà Roberto Bolle.

Ci saranno poi gli ospiti della Costa Smeralda: la nave ormeggiata al largo di Sanremo sarà il palco da cui si esibiranno Tedua (il 6 e il 10 febbraio), Bob Sinclair (il 7 febbraio), Bresh (l'8 febbraio) e Gigi D'Agostino (il 9 febbraio). Annunciati anche i cantanti che calcheranno il palco Suzuki in piazza Colombo: Lazza il 6 febbraio, Rosa Chemical il 7 febbraio, Paola e Chiara l'8 febbraio, Arisa il 9 febbraio e Tananai nella serata finale.

Spazio anche alle "vecchie" glorie della musica italiana: a Sanremo 2024 ci saranno Eros Ramazzotti, Gigliola Cinquetti e la Nuova Orchestra Santa Balera, che omaggerà un successo popolare come Romagna mia.