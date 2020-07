John Saxon: è morto l'attore di Nightmare - dal profondo della notte

John Saxon è morto il 25 luglio 2020 a Murfreesboro nel Tennessee, all'età di 83 anni, a causa di una polmonite. La scomparsa dell'attore, che sarà ricordato per il suo ruolo del padre di Nancy in Nightmare - dal profondo della notte, è stata confermata dalla moglie dell'attore, Gloria.

John Saxon e Letícia Román in una sequenza del film La ragazza che sapeva troppo

Di origini italiane - il suo vero nome era Carmine Orrico - John Saxon era nato nel 1936 ed era il più grande dei tre figli di una famiglia di emigranti italiani di Brooklyn.

Saxon fu scoperto dal talent agent Henry Wilson (che lanciò anche Rock Hudson e Tab Hunter) e fece il suo debutto nel 1956 in The Unguarded Moment, nel ruolo di una giovane star del football. Nell'arco della sua carriera l'attore interpretò personaggi di origini diverse, tra cui anche un bandito messicano al fianco di Marlon Brando in A sud-ovest di Sonora del '66, un ruolo che gli valse un Golden Globe e il tycoon mediorientale Rashid Ahmed nella serie Dynasty.

Dopo aver recitato accanto a Bruce Lee in I 3 dell'Operazione Drago, John Saxon farà diverse apparizioni in alcuni cult italiani, tra cui La ragazza che sapeva troppo di Mario Bava, Una magnum special per Tony Saitta, i poliziotteschi Napoli violenta, Italia a mano armata, Il cinico, l'infame, il violento ma soprattutto Tenebre di Dario Argento, in cui interpretava il viscido agente letterario Bullmer.

Nel 1984 arriva uno dei ruoli più conosciuti di John Saxon, quello del tenente Donald Thompson, il padre di Nancy in Nightmare - Dal profondo della notte. Il suo personaggio, quello di un uomo che inizialmente non crede che sua figlia sia perseguitata da Freddy Krueger e accusa il fidanzato di Tina del brutale omicidio della ragazza, verrà ripreso anche nel terzo capitolo della saga, Nightmare 3 - I guerrieri del sogno.

John Saxon si è sposato tre volte: la prima con la sceneggiatrice Mary Ann Murphy, la seconda con l'attrice Elizabeth Saxon e la terza con Gloria Martel, alla quale è stato accanto fino alla fine.