John Richardson, morto di Covid-19 a 86 anni l'attore de La maschera del demonio e Un milione di anni fa

John Richardson, attore inglese apparso in La maschera del demonio di Mario Bava e Un milione di anni fa a fianco di Raquel Welch, è morto il 5 gennaio 2021 all'età di 86 anni a causa delle complicazione da COVID-19. La notizia della sua morte è stata diffusa dall'autore di Cinema Retro Mark Mawston.

John Richardson e Antonio Pierfederici in una scena del film La maschera del demonio

La maschera del demonio di Mario Bava è stata una delle prime apparizioni sul grande schermo di John Richardson. Nell'horror l'attore interpretava l'assistente di un medico il suo sangue riporta inavvertitamente in vita una strega dalle tendenze vampiresche interpretata dall'icona Barbara Steele.

Richardson si sottopose allo screen test per il ruolo di James Bond dopo che Sean Connery aveva abbandonato il ruolo, ma alla fine a spuntarla fu il modello George Lazenby, ingaggiato in Agente 007, al servizio segreto di sua maestà (1969).

Per Hammer Films e Seven Arts John Richardson interpretò un archeologo che scopre la città perduta guidata dalla regina immortale Ayesha (Ursula Andress) in La dea della città perduta (1965), interpretato anche da Peter Cushing e Christopher Lee. In seguitò affianco anche Rachel Welch in Un milione di anni fa (1966).

L'attore recitò, inoltre, negli spaghetti Western John the Bastard (1967), Execution (1968) e A Candidate for a Killing (1969), e affiancò Barbra Streisand in L'amica delle 5 ½ (1970) di Vincente Minnelli. Dopo essere apparso nell'horror La chiesa, di Michele Soavi, la sua ultima apparizione nel 1994 nel film tv Milner.