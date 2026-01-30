John Rambo: il prequel con Noah Centineo in lavorazione in Thailandia, ecco il primo poster

Hanno preso il via in Thailandia le riprese di John Rambo, nuovo sguardo alla saga bellica portata al successo da Sylvester Stallone. Stavolta, al posto del veterano dei Vietnam roso dal dolore e dal disagio al centro della storia vi sarà un giovane John Rambo, che ha il volto del trentenne Noah Centineo, arruolato nei Berretti Verdi e inviato a combattere in Vietnam.

La produzione del prequel sulle origini del personaggio è iniziata questa settimana a Bangkok, in Thailandia, con il supporto di Lionsgate, Millennium Media, Templeton Media e AGBO. Le riprese si sposteranno poi a Krabi, Phang Nga e Kanchanaburi.

John Rambo è ambientato anni prima degli eventi di Rambo (1982) e racconta la storia e le esperienze di un giovane John J. Rambo, l'eroe d'azione creato da Sylvester Stallone. Diretto da Jalmari Helander e scritto da Rory Haines e Sohrab Noshirvani, il film vede nel cast Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White e Tayme Thapthimthong.

La dichiarazione del regista

Ad accompagnare il lancio del primo teaser poster, che mostra una mano stretta a pugno che stringe due targhette dell'esercito su sfondo nero, una dichiarazione del regista Jalmari Helander in cui si legge:

"Quando avevo 11 anni, ho visto Rambo per la prima volta e mi ha cambiato la vita. Rambo non è stato solo un film per me: mi ha accompagnato durante la crescita ed è stato un'influenza determinante sul perché volessi diventare regista. Mentre iniziamo la produzione sulle origini di John Rambo, torniamo alle origini. Questo Rambo è essenziale, crudo e reale: una storia di sopravvivenza sulla resistenza, la tenacia e l'innocenza perduta. È un onore dare forma a questo nuovo capitolo con profondo rispetto per il personaggio e la sua eredità, offrendo al pubblico l'inizio del viaggio di John Rambo."

La sinossi ufficiale recita: "John Rambo riporta il pubblico indietro nel tempo, anni prima degli eventi di Rambo, immergendosi nelle esperienze che hanno forgiato uno dei personaggi più duraturi e complessi del grande schermo".

Sylvester Stallone è coinvolto nel prequel?

Attualmente la saga di Rambo è composta da cinque film, l'ultimo dei quali, Rambo: Last Blood, è uscito nel 2019. Il nuovo prequel mira a esplorare le prime esperienze dell'iconico personaggio nell'esercito in gioventù.

Al momento non è prevista la partecipazione di Sylvester Stallone in nessuna forma. Tuttavia, i produttori hanno lasciato la porta aperta per una sua potenziale apparizione.