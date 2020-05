John Peter Sloan sarà cremato in Sicilia poi l’omaggio degli amici a Milano

Le ceneri di John Peter Sloan rimarranno in Italia per rispettare le volontà del comico inglese, a Milano invece si terrà una cerimonia speciale.

John Peter Sloan aveva espresso la volontà di essere cremato in Italia, le ceneri del comico morto improvvisamente la sera del 25 maggio - secondo quanto appreso da Fanpage.it - verranno trasferite a Milano per permettere agli amici di salutarlo per l'ultima volta.

La morte improvvisa di John Peter Sloan oltre a rattristare i suoi innumerevoli ammiratori ha suscitato qualche interrogativo sulle cause del decesso. John Peter Sloan, che proprio pochi giorni fa aveva registrato il suo ultimo video, sarebbe morto per una gravissima crisi respiratoria, come riportato da Fanpage.It. L'attore è stato ricoverato lunedì sera in condizioni critiche e nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo è deceduto intorno alle 23:00. Sempre Fanpage ha rivelato che John Peter Sloan aveva espresso la volontà di essere cremato nel nostro paese e che le ceneri fossero conservate in Sicilia, la regione in cui viveva con la figlia Dhalissia. La cremazione avverrà entro questa settimana poi, quando le norme in vigore lo permetteranno, le ceneri saranno portate a Milano per l'ultimo saluto degli amici e colleghi.

John Peter Sloan aveva 51 anni e viveva nel nostro paese da circa trent'anni, la sua lunga permanenza in Italia lo aveva reso quasi bilingue, da qui l'idea di insegnare l'inglese agli italiani con un nuovo metodo basato sul sorriso. John aveva aperto due scuole a Milano e Roma e fondato un impero con libri, DVD e spettacoli teatrali.