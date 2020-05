John Peter Sloan: la malattia e l'ultimo video 5 giorni prima di morire

Oggi John Peter Sloan ci ha lasciati improvvisamente: il comico che ha insegnato l'inglese agli italiani è morto per cause legate all'asma e all'enfisema di cui soffriva. Solo pochi giorni fa, sul suo canale YouTube, Sloan aveva lanciato un corso online d'inglese "cosi vedete che noi siamo i migliori, we are the best", diceva John in quello che sarebbe stato il suo ultimo video.

Stamattina John Peter Sloan è morto all'improvviso: l'attore che con i suoi corsi audiovisivi ci ha insegnato l'inglese facendoci divertire aveva 51 anni. La sua agente Stefania Milanesi ha parlato della malattia di cui l'attore soffriva spiegando che Sloan soffriva di asma e gli era stato diagnosticato un enfisema. In base alle dichiarazioni dell'agente si presume che John Peter Sloan possa aver avuto una crisi respiratoria improvvisa.

Solo pochi giorni fa John Peter Sloan aveva pubblicato il suo ultimo video sul suo canale ufficiale. "Non c'è mai stato momento miglior e per imparare l'inglese", dice Peter nel breve filmato: "le scuole su Roma e Milano sono chiuse, ma noi andiamo avanti. Tutto online. Ci siamo fatti un sedere così per realizzare questi corsi". Il video si conclude con Peter sorridente che dice "cosi vedete che noi siamo i migliori, we are the best". Poco dopo aveva pubblicato su Instagram uno scatto che lo riprendeva con le cuffie sulla testa in uno studio di registrazione, il post era accompagnato dalla scritta: "Si ritorna in studio di registrazione!!! @audible_it presto un nuovo corso!!!".