John Lennon: il figlio Julian suona "Imagine" per la prima volta dopo aver giurato che non l'avrebbe mai fatto

Julian Lennon, il figlio di John Lennon, ha deciso di suonare Imagine dal vivo per la prima volta, dopo aver giurato che non l'avrebbe mai fatto a meno che non fosse finito il mondo.

Julian, il figlio di John Lennon, aveva promesso che non avrebbe mai cantato Imagine, una delle più famose canzoni del padre divenuta nel corso degli anni un vero e proprio inno alla pace. La guerra in Ucraina, tuttavia, ha spinto Julian a rompere il suo voto e ad eseguire una bellissima interpretazione della celebre canzone.

Julian, che nel corso degli anni ha avuto successo come musicista in particolare con "Too Late for Goodbyes" del 1984, ha cantato il brano come parte del raduno social dell'8 aprile di Global Citizen chiamato "Stand Up For Ukraine". La campagna sta lavorando al fine di raccogliere fondi per il paese ormai lacerato dalla guerra.

Durante la sua esibizione, Julian è stato accompagnato dal chitarrista Nuno Bettencourt, meglio conosciuto come il chitarrista solista della band rock Boston Extreme e come membro della band di Rihanna. "Finora avevo pensato che sarebbe successo solo se fossimo stati alla fine del mondo", ha detto il figlio di John in un appunto su YouTube in cui spiega il motivo per cui non ha mai voluto registrare il brano.

"Ma la guerra in Ucraina è una tragedia inimmaginabile e come artista e come essere umano, mi sono sentito costretto a rispondere le modo più significativo possibile", ha continuato Julian Lennon. "Ho scelto Imagine perché le parole riflettono il nostro globale desiderio per la pace in tutto il mondo. Perché all'interno di quella canzone siamo trasportati in uno spazio dove amore e lo stare insieme diventano la nostra realtà."