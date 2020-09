John David Washington: "Ecco cosa mi chiedeva di fare mio padre durante il lockdown"

Durante il lockdown, John David Washington è tornato a vivere a casa dei suoi genitori e, come ha raccontato nelle scorse ore a Samuel L. Jackson, ha dovuto rispettare soprattutto una regola imposta da suo padre Denzel Washington durante il periodo del lockdown.

Nonostante sembri che il peggio per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus sia passato, risulta impossibile dimenticare ciò che il mondo intero si è ritrovato a vivere quando è stato imposto il lockdown. L'obbligo di rimanere chiusi dentro casa per settimane ha spinto numerosi ragazzi a trasferirsi dai propri genitori e così ha fatto John David Washington, l'attore che grazie al successo di BlacKkKlansman e Tenet si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico internazionale.

Figlio del due volte vincitore dell'Oscar Denzel Washington, l'attore classe 1984 è intervenuto durante il Jimmy Kimmel Live ed ha dialogato con Samuel L. Jackson, il quale gli ha chiesto della sua esperienza durante il lockdown, quando cioè è tornato a vivere a casa dei suoi genitori. "Vivi a Brooklyn ma quando è esplosa la pandemia sei dovuto tornare a casa. Sei ancora lì, giusto?" ha detto Jackson, che conosce John David da quando è nato.

"Tecnicamente non più, ma ero andato a vivere lì. Mi ero sistemato nella mia vecchia stanza" ha risposto l'attore. Jackson ha quindi continuato a chiedere alla star di Ballers se suo padre gli ha fatto fare le faccende, considerato che a Denzel piace "un po' di ordine in casa".

"Non posso credere che ne stiamo parlando", ha detto ridendo l'ex star della NFL. "C'erano uno o due compiti. Il mio compito era soprattutto assicurarmi di presentarmi a tavola in tempo per la cena". "Non è un lavoro ingrato", ha quindi ribattuto Jackson. "Un lavoro di routine sarebbe spazzare il vialetto, portare fuori la spazzatura, qualcosa per guadagnarsi da vivere".

"Che ne dici di cucinare?" ha suggerito Washington. "Ecco, mi sono guadagnato da vivere in quel modo". "Sì, esattamente", ha detto Jackson, lodando l'attore per le sue capacità culinarie. "So che sei il maestro della griglia" ha aggiunto. "Hai un talento con il grill, devo dirlo".

Insomma, un altro talento di John David Washington che, prima ancora di essere una star internazionale, è un ragazzo di 36 anni che, come molti suoi coetanei, ama tornare a casa dei genitori per farsi viziare un po', come quando si era ragazzi. Ricordiamo che, prima di dare inizio alla sua carriera da attore, Washington era un atleta professionista della NFL. Quando ha rinunciato al calcio per recitare, ha ottenuto la sua svolta più importante, ironia della sorte, interpretando la star del calcio Ricky Jerret in Ballers, la serie tv della HBO.