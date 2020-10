John Cusack: "Non sono stato considerato hot a lungo"

In occasione dell'arrivo su Amazon prime Video della serie Utopia, la star John Cusack torna ad avere spazio sui media e guardando al passato ammette di non essere stato considerato un attore hot per lungo tempo.

Utopia: John Cusack in una scena della serie Amazon

Utopia arriverà su Amazon prime Video, disponibile per l'Italia, il 30 ottobre. Nel frattempo il Guardian ha dedicato un lungo ritratto a John Cusack, uno dei protagonisti dello show nonché veterano con oltre trent'anni di carriera alle spalle. Cusack ha sperimentato cosa significhi essere considerato un attore hot, ma ha anche toccato con mano la freddezza dell'industria, che lo ha spinto a inanellare una lunga serie di movie in mancanza di ruoli di primo piano. Come ammette lui stesso:

"Non sono stato considerato hot a lungo."

In Utopia, John Cusack interpreta il Dottor Kevin Christie, carismatico e megalomane CEO di una corporation high-tech che nasconde oscuri segreti, personaggio che strizza l'occhio ai vari Mark Zuckerberg ed Elon Musk, personaggio contro cui Cusack si è schierato apertamente in più occasioni:

"Non che io sia sempre stato puro. No! Sono stato il cane e sono stato portato a passeggio anche io. Ma poi cominci a capire cosa si nasconde dietro. Vedi queste persone impegnate a dire 'Non essere malvagio! Noi non siamo malvagi!' Belle parole, ma poi vedi che i loro affari diventano l'estrazione dei dati... Capisci cosa sta realmente accadendo con queste compagnie. Quali sono i loro veri scopi."

Gillian Flynn è autrice, creatrice, produttrice esecutiva e showrunner di Utopia, serie tv incentrata su un gruppo di giovani nerd che si incontra on line per alimentare il culto di un fumetto underground intitolato Dystopia. Quando viene annunciato l'arrivo del sequel, Utopia, il gruppo di fan si riunisce a una convention per scoprire le anticipazioni del nuovo fumetto, ma si ritrova coinvolta in una cospirazione in cui diviene il bersaglio di una misteriosa associazione criminale che vuole fermare chiunque provi a leggere il fumetto.