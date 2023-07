John Cusack sullo sciopero degli attori: 'Gli studios portano avanti un'attività criminale'

John Cusack non si è tirato indietro nel sostenere SAG-AFTRA dopo l'annuncio dello sciopero degli attori, criticando duramente le scelte dei responsabili degli studios, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle percentuali sui guadagni da versare agli attori.

La star ha usato Twitter per condividere la propria opinione con due tweet.

Le dichiarazioni pubblicate sui social

L'attore John Cusack ha scritto online che avevano provato a convincerlo che il film Non per soldi... ma per amore diretto da Cameron Crowe avesse causato perdite pari a 44 milioni di dollari.

La star ha sottolineato: "Non mi sono mai aspettato di ottenere dei guadagni, ma il film è diventato piuttosto famoso, quindi circa 10 anni fa ho controllato i bilanci che erano stati obbligati a presentare e - con mia sorpresa - hanno sostenuto di aver perso 44 milioni di dollari producendo il film".

Cusack ha sottolineato: "Ho pensato 'Wow, ho quasi mandato in bancarotta Fox! (non realmente)'. Il film è costato 13 milioni e i soldi spesi per la distribuzione all'epoca sono stati minimi, 30 anni dopo quel film ha perso milioni ogni anno! Un trucco astuto nel riportare i dati, non trovate?".

L'uso dell'IA

John ha inoltre criticato la proposta dei produttori riguardanti l'uso dell'Intelligenza artificiale: "Gli studios vogliono che le controfigure lavorino un giorno, si facciano scannerizzare e sperano di ottenere la proprietà del loro aspetto per sempre, eliminandoli così dagli affari. Pensate che si fermeranno con le controfigure? Quello è ciò che è l'Intelligenza Artificiale: un gigantesco furto di identità".

L'attore ha ribadito che gli studios stanno portando avanti "un'impresa criminale" e che tra 10 anni sosterranno che in passato non avevano idea del fatto che le controfigure sarebbero state sostituite dall'intelligenza artificiale.