John Corbett scontento della propria carriera: la star di Sex and the City: "Ho scelto la strada sbagliata"

John Corbett ha raccontato di rimpiangere il proprio percorso come attore nel cinema e nella televisione, definendolo assolutamente non appagante. Impegnato sullo schermo dagli anni '80, Corbett ha recitato in parecchi successi televisivi e cinematografici.

In particolare, è conosciuto per i suoi ruoli nella serie tv Sex and the City e nella saga comedy Il mio grosso grasso matrimonio greco. Pur lavorando spesso da caratterista o co-protagonista, John Corbett si è costruito una fama particolare nelle rom-com.

Delusione

Il successo ottenuto ha lasciato un senso di vuoto in John Corbett, che avrebbe voluto avere la possibilità di mostrare qualcosa in più al pubblico, come ha raccontato nel podcast Fly on the Wall, utilizzando anche una metafora sportiva:"Ora sono nell'ultimo quarto della partita di football, sia nella vita che nel mondo dello spettacolo. È solo un dato di fatto, quindi posso finalmente rivelare di aver scelto la cosa sbagliata da fare nella vita".

John Corbett in I Hate Valentine's Day

Nella conversazione, Corbett cerca di far chiarezza sul proprio stato d'animo:"Hai mai aspettato nella maledetta sala d'attesa di un dottore per un'ora e pensato 'Ma che diavolo?'. Per me, fare un film è così, perché non sono parte di alcun processo creativo".

Nonostante il successo economico, John Corbett ritiene di aver sprecato parecchio tempo:"Ho guadagnato molti soldi, vivo in una casa bellissima e la gente mi riconosce in ogni ristorante che frequento. Sono amico del mondo. Ma per quanto riguarda una vita lavorativa creativa e appagante, non ho scritto una sola battuta, nemmeno una che abbia fatto ridere la gente. Da quel punto di vista non è stato appagante".

Tra i colleghi che ammira, proprio perché sono riusciti ad essere pienamente parte di un processo creativo, ha citato Emma Stone, per il suo lavoro in Povere creature! e Kinds of Kindness, entrambi diretti dal regista greco Yorgos Lanthimos.