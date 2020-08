John Cleese contro i critici: "Non dovrebbero giudicare se non sanno come si realizza un film"

John Cleese, co-fondatore dei Monty Phyton, ha scritto online che i critici dovrebbero avere esperienze in campo cinematografico, sottolineando che attualmente ci sono troppe persone che giudicano le opere pur non avendo le competenze giuste.

I suoi tweet hanno dato il via a una discussione online sulle conoscenze che i giornalisti dovrebbero realmente avere prima di giudicare il lavoro degli artisti.

A dare il via alla discussione online è stata l'osservazione che i commenti degli eventi sportivi sono molto migliorati grazie all'ingaggio di ex atleti che hanno delle esperienze personali nel settore perché possono parlare in modo più competente delle scelte degli allenatori e delle azioni compiute dagli sportivi. John Cleese ha quindi sottolineato: "Non potrebbe ora essere applicato lo stesso principio alle arti? Invece che avere 'critici' che non sanno dirigere, scrivere, recitare, cantare, ballare o rivendica ogni altro tipo di esperienza, non avremmo un commento di qualità superiore dalle persone che possono fare queste cose? Perché la critica delle arti da parte di persone senza talento dovrebbe essere preferita a quella di persone incredibilmente talentuose?".

L'attore ha sostenuto di non avere nulla contro i critici, ma ha ribadito che nella maggior parte dei casi sono "incredibilmente ignoranti per quanto riguarda il processo della creazione dei film".

John ha dichiarato che probabilmente se chi lavora come critico fosse in grado di avere un altro incarico nel settore cinematografico non scriverebbe recensioni. Cleese ha inoltre spiegato: "Ho guardato partite di calcio per 67 anni e sono abbastanza realista da sapere che non so realmente cosa sta accadendo realmente giù nel campo. Ma ci sono uno o due critici grandiosi che si sono impegnati abbastanza a lungo nel campo e con il giusto atteggiamento per quanto riguarda la volontà di imparare".

Rispondendo ad alcuni tweet, John Cleese ha inoltre ribadito: "Voglio semplicemente che i critici ammettino i loro limiti". Successivamente l'attore ha dichiarato: "Per sapere quanto si è bravi in un campo si dovrebbe avere gli stessi talenti di cui si ha bisogno per essere davvero bravi nel campo. Quindi se non si è in grado di fare qualcosa, mancano esattamente le capacità per rendersi conto di non essere bravi".

I agree with Oscar



If critics could write or direct or act, presumably they would be doing that, and earning more than the pittance that critics are paid



So it's odd that, given their inabilities, they are then put in judgement over people who CAN write, direct and act — John Cleese (@JohnCleese) August 4, 2020

I wonder if the herd of marketing people and bureaucrats who now run TV have finally noticed that having former players commenting on the sports in which they excelled has improved sports coverage immensely



Could the same principle now be applied to the Arts ?



Instead of..... — John Cleese (@JohnCleese) July 28, 2020

...having 'critics' who can't themselves direct, write, act, sing, dance or claim any other kind of expertise, would we not get superior commentary from people who can ?



Why should artistic criticism from untalented people be preferred to that of outstandingly talented ones ? — John Cleese (@JohnCleese) July 28, 2020

May I introduce you to the Dunning-Kruger effect, which proves you exactly wrong



But, understandingly, this is not known to critics



Or, if it is, they are at pains to hush it up



May I ask what your profession is ? https://t.co/jCuTDfFaWb — John Cleese (@JohnCleese) July 29, 2020

One might become MORE expert...



I've watched football for 67 years and I am realistic enough to know that I don't really know what's going on there down on the pitch



But there are a one or two great critics who stick at it long enough, and with the right learning attitude..... https://t.co/ZKCYhOsb98 — John Cleese (@JohnCleese) July 29, 2020

I like your thinking



I think there used to be ten per cent, but that was back in the days when papers could afford to hire better people https://t.co/OCSFcvysBJ — John Cleese (@JohnCleese) July 29, 2020

Four points



1. I had dinner with David Dunning two weeks ago and he thinks my point is valid.



2. I'm not 'mad' at critics. I simply want them to acknowledge their limitations



3. Your last point is a misquote followed by a non-sequitur



4. You avoided my question. Why ? https://t.co/NXD3ZxNZPP — John Cleese (@JohnCleese) July 29, 2020

Who says says the present system is good ? The critics probably...



But try talking to some creative people. They want critics to be better informed, but they daren't say so



And where do critics get their qualifications ?



Quentin Letts was made chief theatre critic of the DM.. https://t.co/ECYgLJdSvt — John Cleese (@JohnCleese) July 29, 2020