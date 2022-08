John Cena svela il consiglio di The Rock che l'ha aiutato a iniziare la sua carriera come attore

John Cena ha rivelato il consiglio che gli ha dato The Rock all'inizio della sua carriera come attore, sostenendo che lo ha aiutato moltissimo spingendolo nella giusta direzione dal punto di vista professionale.

Le due star hanno in comune il passato come wrestler prima di mettersi alla prova come attori ottenendo più di un successo.

Durante una partecipazione all'evento Comic-Con Wales, John Cena ha spiegato parlando di Dwayne Johnson: "Lui è uno dei motivi per cui ho una vita al di fuori del WWE. Mi ha dato uno dei migliori consigli che abbia mai ricevuto. Mi ricordo di aver ottenuto un'audizione per una piccola parte in un film intitolato Un disastro di ragazza".

La star di Peacemake ha proseguito raccontando: "Ero davvero nervoso perché non avevo mai affrontato le varie fasi di un'audizione".

John ha quindi chiesto aiuto all'amico e collega: "Ho avuto l'occasione di chiedergli 'Ehi amico, hai qualche consiglio?'. Ha risposto 'Ti hanno contattato per un motivo, semplicemente sii te stesso'. Lui, in quell'unica frase, mi ha permesso di calmarmi. Mi ha permesso di essere me stesso, ovvero uno sciocco. E mi hanno permesso di farlo sullo schermo. Nudo. Lui è il motivo per cui sono qui".

Un disastro di ragazza ha permesso alla carriera cinematografica di John Cena di decollare, ottenendo poi ruoli in Transformers, The Suicide Squad: Missione Suicida, Fast & Furious.