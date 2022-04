John Cena sarà la star della commedia Officer Exchange

John Cena sarà il protagonista dell'action comedy Officer Exchange, che potrà contare sul lavoro e sul sostegno dei produttori Peter Safran e John Rickard.

L'attore ha recentemente recitato per il piccolo schermo in occasione della serie Peacemaker, sequel degli eventi raccontati nel primo capitolo della storia.

Nel film di Officer Exchange, scritto da Ben Zazove ed Evan Turner, si racconta la storia di Shepard "Shep", interpretato da John Cena, che unisce le forze con un poliziotto indiano per smantellare un traffico illegale di diamanti in India.

Nel team del progetto prodotto per Amazon Studios ci saranno anche i produttori Peter Safran e John Rickhard, che avevano già contribuito alla realizzazione di Peacemaker, di cui Cena era il protagonista.

La serie, andata in onda negli Stati Uniti su HBO Max, è stata ideata da James Gunn come spinoff del film The Suicide Squad: Missione Suicida e ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.

Negli episodi si racconta la storia del personaggio della DC pronto a tutto pur di mantenere la pace, anche a uccidere, alle prese con una complicata missione che lo costringerà a collaborare con un team mentre intorno a lui iniziano a verificarsi strani eventi e morti inaspettate.