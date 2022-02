John Cena star del film Coyote vs. Acme, ambientato nel mondo dei Looney Tunes

L'attore John Cena è stato scelto come protagonista del film Coyote vs. Acme, un progetto che unirà riprese live-action e animazione ambientato nell'universo dei Looney Tunes.

John Cena sarà il protagonista del film Coyote vs. Acme, un progetto che unirà riprese live-action e animazione ambientato nel mondo dei Looney Tunes.

Il lungometraggio si ispirerà all'articolo umoristico scritto da Ian Frazier per il magazine The New Yorker.

La regia di Coyote vs. Acme è stata affidata a Dave Green e la sceneggiatura sarà firmata da Samy Burch.

Al centro della trama c'è il personaggio di Wile E. Coyote, che dopo i fallimenti causati dall'uso dei prodotti dell'ACME nel suo tentativo di catturare Roadrunner decide di assumere un avvocato e fare causa all'azienda.

Il caso porta il protagonista a scontrarsi con l'ex capo del suo avvocato, interpretato da John Cena, ma una crescente amicizia tra l'uomo e il personaggio dei cartoni alimenta la loro determinazione a vincere.

James Gunn, che ha diretto John Cena in The Suicide Squad e Peacemaker, sarà coinvolto come produttore in collaborazione con Chris DeFaria.

Il film arriverà poi nelle sale americane il 21 luglio 2023.