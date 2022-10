John Carpenter vorrebbe realizzare un film basato su Dead Space

John Carpenter ha confessato che vorrebbe adattare il videogioco di Dead Space facendone un film.

Nel corso di una recente intervista con The A.V. Club, il regista ha raccontato di essere rimasto scioccato nello scoprire che The Last of Us stia per diventare una serie tv, così gli è stato chiesto se avesse mai pensato di adattare un gioco seguendo il suo stile.

John Carpenter sul set di The Ward

Partendo da questo spunto il regista ha confessato che fra tutti quelli che conosce soltanto un titolo gli è sempre ronzato per la testa: Dead Space. Queste sono state le parole di John Carpenter in merito: "L'unico che mi viene in mente, e l'ho menzionato prima, è Dead Space. Sarebbe davvero un grande film. Potrei farlo". Alla domanda su quale fra capitoli di questo usciti fosse il suo preferito, il maestro del cinema horror ha risposto che gli sono piaciuti più o meno tutti:"Mi piace anche l'ultimo, quello d'azione che non piaceva a nessuno".

Questa non è affatto la prima volta in cui John Carpenter afferma di voler creare qualcosa con Dead Space, nel 2013, parlando con Game Informer disse: "Sostengo che Dead Space sarebbe un grande film, dato che si basa sull'esperienza di queste persone che si ritrovano in un luogo abbandonato e chiuso. In questa situazione devono trovare il modo di riavviare l'astronave e qualcosa è a bordo. È roba fantastica".

Per adesso, purtroppo, nessuno del settore ha ancora risposto ufficialmente alle parole del regista, sperando che in futuro riuscirà a concretizzare questa idea.