John C. Reilly sarà Buffalo Bill nel western italiano Testa o Croce?

Sarà John C. Reilly il protagonista del nuovo western Testa o croce?, un western surreale che sarà diretto da Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis.

Il progetto si ispira alla storia vera del periodo trascorso da Buffalo Bill in Italia.

Cosa racconterà il western

Il progetto realizzato dai due filmmaker italiani, oltre a John C. Reilly, potrà contare sulla presenza nel cast di Nadia Tereszkiewicz (Red Island), Alessandro Borghi e Peter Lanzani (The Clan).

Reilly sarà Buffalo Bill

Buffalo Bill, che sarà interpretato dalla star di Hollywood sul grande schermo, è diventato famoso come cacciatore e showman, occupandosi anche dello spettacolo Wild West, ispirato alla vita nell'area della frontiera americana. Nel 1890 Buffalo Bill ha portato lo show nella città di Napoli e si è poi spostato a Roma per proseguire il tour europeo che permettevano agli spettatori di vedere in azione i cowboy americani.

Re Granchio e il fantastico nel "piccolo" cinema italiano

Testa o Croce? è già nella fase di post-produzione e nella trama saranno coinvolti anche Rosa e Santino, una coppia interpretata da Tereszkiewicz e Borghi, che è in fuga dopo l'omicidio del marito della donna. Tutti stanno cercandoli, ma nessuno conosce la verità.

Tra i produttori ci saranno Ring Film, Cinema Inutile e RAI Cinema, in collaborazione con Cinemaundici di Luigi e Olivia Musini e Andromeda di Filippo Montalto.

Il precedente film dei registi italiani

Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, in precedenza, avevano realizzato Re Granchio. La sinossi del film è la seguente: Italia, giorni nostri. Alcuni vecchi cacciatori ricordano insieme la storia di Luciano. Italia, Ottocento. Luciano è un ubriacone che vive in un paesino della Tuscia. Dal carattere ribelle, non accetta le imposizioni del crudele principe locale, che affama e sfrutta tutti i sudditi. La sua protesta lo ha però reso un reietto, ed è stato allontanato dalla propria comunità. Un giorno, per proteggere la donna che ama dai soprusi del principe, Luciano sarà costretto a commettere un atto scellerato. Per rifugiarsi dal pericolo, fuggirà verso la Terra del Fuoco, in un esilio che gli aprirà le porte di un nuovo mondo. Qui incontrerà dei marinai senza scrupoli, disposti a tutto pur di trovare un tesoro leggendario. Per Luciano giungerà un'occasione per redimersi: ma, sebbene lontano da casa, troverà ancora una volta tradimento, avidità e follia, le perdizioni di cui gli uomini non riescono a liberarsi dalla notte dei tempi, neppure nelle lande più sperdute del globo.