John Boyega e Robert De Niro star del film Netflix intitolato The Formula

John Boyega e Robert De Niro saranno i protagonisti del nuovo film The Formula, progetto destinato a Netflix .

Il progetto sarà ambientato nel mondo delle corse automobilistiche e del crimine e avrà al centro della storia la vita di un pilota.

Gerard McMurray (Burning Sands) sarà regista, sceneggiatore e produttore di The Formula.

Il protagonista sarà John Boyega nella parte di un talento nelle corse della Formula Uno che viene costretto a diventare un guidatore che collabora con un gruppo di criminali per compiere delle rapide fughe dopo i furti, con lo scopo di salvare l'unica famiglia che gli è rimasta.

Attualmente non è stato svelato alcun dettaglio riguardante il ruolo affidato a Robert De Niro che collaborerà nuovamente con Netflix dopo l'ottima accoglienza riservata a The Irishman, il film di Martin Scorsese di cui è stato protagonista accanto ad Al Pacino e Joe Pesci.

John Boyega è attualmente impegnato nelle riprese di They Cloned Tyrone, film che lo vede protagonista insieme a Jamie Foxx.

McMurray ha invece recentemente diretto The First Purge e uno degli episodi del reboot di The Twilight Zone.