John Boyega non ha intenzione di recitare nei film Marvel: "Non fa parte della mia visione"

John Boyega ha svelato il motivo per cui non ha intenzione, almeno per ora, di recitare in un film della Marvel.

L'attore viene spesso inserito nelle indiscrezione degli interpreti che sarebbero pronti a debuttare nel MCU, ma ha smentito in un'intervista a Men's Health ogni voce apparsa online e sulla carta stampata negli ultimi anni.

Parlando dei film Marvel, John Boyega ha infatti dichiarato: "Per me, attualmente, non è qualcosa che fa parte della visione. Voglio fare delle cose ricche di sfumature... Voglio donare i miei servizi a film originali indipendenti che propongono idee nuove e fresche, perché so che è realmente difficile superare Iron Man in quell'universo".

L'agente dell'attore, Femi Oguns, ha inoltre dichiarato alla rivista: "L'obiettivo di John Boyega come attore è sempre stato di rivoluzionare il settore e fare la storia. Per John non si è mai trattato di adattarsi. Vuole essere tracciare i confini del settore".

Oguns ha ribadito che John sceglie quindi con attenzione i suoi ruoli, in particolare pensando alle opportunità abitualmente date agli attori neri, sottolineando: "Per John si tratta tutto di responsabilità. Non vuole essere definito da nessun ruolo stereotipato".