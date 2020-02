John Boyega e Don Johnson star di Rebel Ridge

John Boyega e Don Johnson saranno due dei protagonisti del thriller Rebel Ridge, prodotto per Netflix.

Per ora la produzione ha condiviso solo una sinossi che non rivela molti dettagli degli eventi raccontati e la lista degli interpreti per ora confermati.

Rebel Ridge sarà diretto e scritto da Jeremy Saulnier dopo il successo avuto nel 2013 da Green Room.

Il protagonista di Star Wars John Boyega sarà affiancato sul set da Don Johnson, James Badge Dale, Zsane Jhe, James Cromwell ed Erin Doherty.

Secondo le poche indiscrezioni trapelate online, il thriller esplorerà le ingiustizie sistemiche americane attraverso delle intense sequenze d'azione, suspense e umorismo a tinte dark.

Saulnier ha recentemente collaborato con Netflix in occasione di Hold the Dark che ha come protagonisti Jeffrey Wright e Alexander Skarsgard.

A produrre il nuovo lungometraggio saranno Filmscience e Bonneville Pictures in collaborazione con Saulnier e un team che comprende anche Anish Savjani, Neil Kopp, Vincent Savino e Louise Lovegrove.