Don Johnson: "Da piccola, Dakota passava il tempo a disegnare peni sulla mia scrivania"

La star di Miami Vice ha raccontato la bizzarra abitudine della figlia in giovanissima età.

Essere figli di una celebrità ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi. Tra questi soprattutto la possibilità che dettagli della propria infanzia possano diventare oggetto di discussione all'interno di un talk show nazionale. È ciò che è accaduto a Dakota Johnson, figlia di Don Johnson e Melanie Griffith.

Di recente, il padre Don ha partecipato al Jimmy Kimmel Live e ha parlato anche dell'infanzia della figlia, star di Cinquanta sfumature di grigio e Madame Web. L'attore ha raccontato in diretta un aneddoto su Dakota Johnson che potrebbe aver fatto storcere il naso alla figlia.

Disegni inaspettati

"Dovevi stare molto attento non lasciare fogli bianchi sulla scrivania o cose del genere, perché lei ci disegnava subito sopra un grande pene" ha esclamato Johnson. Jimmy Kimmel ha ribattuto, scherzosamente, di comprendere l'attrice perché da bambino faceva la stessa cosa con suo padre, e ha notato anche suo figlio ha proseguito la tradizione.

Primo piano di Dakota Johnson in Cinquanta sfumature di grigio

In generale, Don Johnson ha descritto sua figlia Dakota come una bambina molto vivace, e alcuni scherzi erano addirittura peggiori dei disegni:"Se lasciavo in giro incustodito il telefono lei lo prendeva, riusciva ad entrare nei miei contatti e inviava messaggi osceni a persone a caso".

Nuovi progetti

Don Johnson è conosciuto principalmente per i ruoli negli show tv Miami Vice, Nash Bridges e Kenan ed era ospite del talk show per promuovere la sua ultima serie, Doctor Odyssey, che ha debuttato su ABC a settembre. La serie vede Joshua Jackson nei panni di Max Bankman, il nuovo medico di una nave da crociera di lusso.

Nella serie, Don Johnson interpreta il capitano della nave Robert Massey. Il cast include Phillipa Soo e Sean Teale. Nel 2024, Johnson ha recitato anche nel film di Jeremy Saulnier, Rebel Ridge.