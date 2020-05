John Boyega si scaglia contro il razzismo sui social dopo la morte di George Floyd

John Boyega si è scagliato contro il razzismo in una serie di tweet dopo l'assassinio di George Floyd che ha indignato tutto il mondo dopo la condivisione del video in cui si vede l'uomo fermato dalla polizia e fermato brutalmente a terra nonostante stesse spiegando che non riusciva a respirare.

L'interprete di Finn nella saga di Star Wars non ha esitato a rispondere in modo diretto e duro a chi aveva replicato ai suoi messaggi.

L'attore aveva condiviso la notizia della morte di George Floyd dichiarando: "Sembra un ciclo senza fine. Gli assassini devono essere condannati in modo severo. Persino in punto di morte nei confronti di questa persona non è stata riservata alcuna empatia".

John Boyega ha successivamente risposto a un suo follower di origine nigeriana che aveva spiegato di aver lasciato la sua fidanzata perché era razzista nei confronti delle persone bianche: "Sto parlando del razzismo dei bianchi nei confronti degli afroamericani. Quel tipo di razzismo che ha rovinato il mondo, non causato la fine della tua relazione".

La giovane star ha replicato che in questo caso non era interessato agli altri tipi di razzismo: "Non mi importa, non è di quello che sto parlando". In una diretta su Instagram John ha quindi spiegato: "Non penso che non esistano altre forme di razzismo. Ovviamente ci sono. Ma un uomo afroamericano è stato di nuovo ucciso a sangue freddo nelle strade degli Stati Uniti mentre diceva che non riusciva a respirare. C'è un ciclo continuo che va avanti. Anche se non vivo negli Stati Uniti, sono nero. Non potete scuotermi. Ho detto ciò che ho detto. Non si tratta della carriera, dei soldi, perchè molte persone che portano avanti queste idee... Non ha nulla a che fare con il modo in cui trattate le persone. Si tratta di una pazzia".

This just burns. Seems to be a never ending cycle. The murderers need to be charged severely. Even in the face of death this man was given zero empathy. #RIPGeorgeFloyd #BlackLivesMatter #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/gyuaoC6vUh — John Boyega (@JohnBoyega) May 27, 2020

I am talking about WHITE on BLACK racism. The kind that has ruined the world not caused a lil break up with your girlfriend. — John Boyega (@JohnBoyega) May 27, 2020

I am not talking about other perspectives given the current situation is that okay? — John Boyega (@JohnBoyega) May 27, 2020

I really fucking hate racists. — John Boyega (@JohnBoyega) May 27, 2020

La sua forte presa di posizione è stata difesa da molte altre star di Hollywood, tra cui Yvette Nicole brown, Amber Riley e Dylan O'Brien che hanno sottolineato come le reazioni online ai suoi tweet confermano che c'è un problema serio che andrebbe affrontato e risolto.

I adore @JohnBoyega.

Like LOVE love! ❤️

That's it. That's the tweet. https://t.co/QsjltOLilN — yvette nicole brown (@YNB) May 27, 2020